Feyenoord krijgt weer boete van UEFA wegens blokkeren trappen

Feyenoord kreeg voor hetzelfde vergrijp in het thuisduel een ronde eerder met FC Drita al een boete van 16.000 euro.



Vanavond om 20.00 uur speelt Feyenoord in de Kuip tegen IF Elfsborg de heenwedstrijd in de play-offs voor de Conference League. Volgende week is de return in Zweden.