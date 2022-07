Feyenoord laat Róbert Bozeník wederom op huurbasis vertrekken

Bozeník staat nog tot medio 2024 onder contract bij Feyenoord, waar hij tot nu toe geen indruk wist te maken. De international van Slowakije kwam in januari 2020 voor vier miljoen euro van MSK Zilina naar Rotterdam, waar hij tot nu toe 28 wedstrijden speelde. Vier keer wist hij het doel te treffen. Twee van die goals waren in zijn eerste drie wedstrijden voor Feyenoord.

Het is de tweede keer dat Feyenoord besluit Bozeník, goed voor vijf interlandgoals in 25 wedstrijden voor Slowakije, te verhuren. Vorig seizoen was hij actief voor Fortuna Düsseldorf. Daar speelde hij twintig duels waarin hij goed was voor twee goals.