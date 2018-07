Feyenoord 'langere tijd' zonder Tapia

Voorronde Hoe overleven Nederland­se clubs de zomer in Europa?

15:51 Om ook maar te denken aan overwinteren in Europa, moeten de Nederlandse clubs eerst maar eens zien te 'overzomeren'. Morgen begint Ajax als eerste, later deze week moeten AZ en Vitesse al aan de bak. Landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord komen volgende maand pas in actie.