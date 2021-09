Feyenoord-legioen rekent ook tegen Slavia op Guus Til: ‘Hij is opwindende eenvoud’

Video Arne Slot voor Europees duel Feyenoord: ‘Slavia ook niet groter maken dan het is’

9:33 Slavia Praag is in eigen land nagenoeg onverslaanbaar en ook Union Berlin kreeg al klop van de Tsjechen. Toch denkt Feyenoord een serieuze kans te hebben op de volle buit morgen in de Kuip.