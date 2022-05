Feyenoord ligt niet wakker van verloren uitzwaaiwedstrijd

Bij de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip ging Feyenoord kopje onder tegen FC Twente. De 0-2 ruststand bleek na de pauze niet meer, zoals een week geleden tegen PSV wél gebeurde, te repareren. Een mokerslag was dat uiteraard allerminst. Feyenoord was al lang en breed zeker van de derde plek, zoals FC Twente zich overigens al eerder definitief had ontfermd over de vierde plek in de eindklassering van de eredivisie.

Trainer Arne Slot hield Tyrell Malacia, Gernot Trauner en op het allerlaatste moment ook Reiss Nelson aan de kant. Uiteraard allemaal met het oog op de finale van de Conference League op 25 mei in Tirana tegen AS Roma. Moet Slot de nederlaag tegen de ploeg die Feyenoord eerder ook al uit het nationale bekertoernooi knikkerde, schouderophalend accepteren? Forse conclusies trekken zou inderdaad totale waanzin zijn. Maar dat keeper Ofir Marciano er bij beide Twentste doelpunten erg ongelukkig uit zag, dat had Slot uiteraard liever anders gezien. Bij de 0-1 liet hij na om de bal voor de voeten van Ricky van Wolfswinkel weg te plukken. De geslepen spits kon vervolgens simpel Dimitris Limnios in staat stellen om de score te openen. Bij de 0-2 verscheen Gijs Smal vogelvrij voor zijn neus. De linksback hoefde niet echt een keuze te maken want Marciano stapte opeens naar links, waarschijnlijk in de veronderstelling dat Smal een medespeler zou aanspelen. Dat deed de verdediger niet, en de bal in de enorme ruimte naast Marciano schieten was de simpelste oplossing om op 0-2 te komen.

Na rust werkte Marciano nog een keer ongelukkig weg toen hij ver zijn doel uit moest komen. De redding vervolgens op de inzet van Michel Vlap mocht er wel zijn.

Slot haalde halverwege Ramon Hendriks naar de kant en na de pauze stuurde hij al snel Jorrit Hendrix, Patrik Walemark en Bryan Linssen het veld in. De 1-2 viel na goed werk van Linssen, spits Cyriel Dessers was de doelpuntenmaker. Het maakte de slotfase nog aangenaam om naar te kijken. De aanhang van FC Twente, enthousiast juichend na de berichten dat Sparta in Almelo tegen streekgenoot Heracles op 0-1 en 0-2 was gekomen. De aanhang juichte ook al toen Van Wolfswinkel de bal voor een leeg doel alleen nog over de lijn moest tikken, maar de spits tikte de bal tot zijn eigen schaamte naast.

Slot zag ook nog Orkun Kokcu strompelend naar de kant komen. De Turkse international heeft nog tien dagen om volledig te herstellen voor de finale in Tirana. Lutsharel Geertruida stortte ook nog een keer ter aarde na gevaarlijk balverlies in de as van het veld, maar de centrumverdediger gaf al snel al aan dat hij de wedstrijd zonder problemen zou kunnen uitspelen. Direct na het laatste fluitsignaal stormden de kinderen van de spelers het veld op. Normaal een moment om het seizoen af te sluiten, maar door de prachtige reeks in de Conference League dit keer meer een aanvoelend als een laatste gelukwens voor de wedstrijd van het seizoen in Tirana.

