Feyenoord maanden zonder Quinten Timber, maar ontvangt goed nieuws over Gernot Trauner

Met video'sFeyenoord kan voorlopig geen beroep doen op Quinten Timber. De 21-jarige middenvelder heeft een knieblessure opgelopen en is daardoor ‘geruime tijd’ uit de roulatie, zo meldt Feyenoord op de officiële kanalen. Zijn coach Arne Slot vertelde vanmiddag op de persconferentie dat Timber twee tot vier maanden uitgeschakeld is. Feyenoord neemt het zondag in Limburg op tegen Fortuna Sittard.

„Quinten laat vandaag in het ziekenhuis nog een MRI-scan maken om exact te bepalen hoe groot de schade is”, aldus Slot. „In het ene scenario is het al einde seizoen voor hem, in het meer gunstige scenario is hij de laatste maand weer beschikbaar.”

Timber stond eerder dit seizoen al enige tijd aan de kant. Slot: „Quinten heeft toen aangetoond snel te kunnen herstellen. Gezien onze personele situatie hadden we hem toen wat eerder nodig dan gepland. Hij stond nu eigenlijk op het punt dat hij weer helemaal fit en klaar was en weer de beste Quinten kon laten zien. Het is een tegenvaller dat hij nu toch weer lang is uitgeschakeld.”

Slot is de Poolse middenvelder Sebastian Szymanski ook een tijd kwijt. „Qua controleurs hebben we nu op het middenveld eigenlijk alleen nog Orkun Kökcü en Mats Wieffer over. Je moet er niet aan denken dat er met een van die twee iets gebeurt. Dat zou heel vervelend zijn. We zijn dun bezaaid op die plekken. Over de positie van aanvallende middenvelder maak ik me geen zorgen, daar hebben we genoeg opties.”

Trauner sluit tegen Fortuna weer aan bij Feyenoord

Met betrekking tot Gernot Trauner heeft Feyenoord wel goed nieuws te melden. De verdediger keert na twee maanden afwezigheid terug in de selectie. De Oostenrijker is volledig hersteld van de knieblessure die hij in december tijdens een training opliep, meldde trainer Arne Slot.

Of Trauner zondag tegen Fortuna Sittard kan spelen, is nog niet helemaal zeker. „Dinsdag en woensdag was hij ziek. Vandaag heeft hij wel weer getraind”, aldus Slot. „Hij moet zich zaterdag vrij en fit genoeg voelen. Als hij de hele week had getraind, was dat sowieso het geval geweest. Nu is het even afwachten.”

Het is ook nog niet helemaal duidelijk of Alireza Jahanbakhsh in Sittard kan voetballen. De Iraanse aanvaller kreeg tijdens een training een tik op zijn knie. Slot: „Alireza moet morgen tijdens de afsluitende training aantonen dat hij fitter is dan dat hij vandaag was.”

Verdediger David Hancko is gewoon inzetbaar. Hij verliet afgelopen week een van de trainingen wat eerder dan gebruikelijk, maar dat was uit voorzorg, vertelde Slot. Feyenoord kan nog geen volledig beroep doen op Sebastian Szymanski en doelman Justin Bijlow.

