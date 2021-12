Feyenoord móet winnen in Friesland: laatste duel van 2021 bepaalt kerstgevoel

In de Kuip was dit seizoen alles anders, dus wekenlang was er vrijwel niemand die bezorgd vooruitkeek naar de laatste krachtmeting van 2021. In Heerenveen stapte Feyenoord vorig seizoen weliswaar tweemaal met het schaamrood op de kaken het veld af, maar dit Feyenoord zou de klus wel kunnen klaren. Begin 2021 was dat anders. Toen werd in een tijdsbestek van drie weken de ploeg eerst afgedroogd in competitieverband (3-0) en vervolgens werd het kwartfinaleduel in de KNVB Beker op amateuristische wijze uit handen gegeven na een 1-3 voorsprong. De rode kaart van Steven Berghuis leidde de ineenstorting van de Rotterdammers van toen nog Dick Advocaat in: 4-3.