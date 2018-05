Feyenoord neemt afstand van uitspraken van Kuyt in zijn boek

,,Velen die er bij waren, onder wie de technisch directeur en de hoofdtrainer, herkennen zich nadrukkelijk niet in hoe sommige zaken volgens hem zijn verlopen. We gaan er verder niet op in. Dat willen we niet. Wij koesteren vooral dat we samen kampioen zijn geworden", aldus Feyenoord in een reactie.



In het boek vertelt Kuyt dat het bij Feyenoord 'een speeltuin' leek. Spelers ,,lagen letterlijk te rollebollen door de kleedkamer." Als trainer Giovanni van Bronckhorst Kuyt wisselt, zegt de aanvoerder dat hij verbijsterd, woest en pissig was. ,,Ik kon maar niet op één lijn met de trainer komen dat ik in deze fase misschien niet de beste, maar wel de belangrijkste speler was."



Tijdens de eerste wedstrijd waarin Feyenoord kampioen kon worden, tegen stadsgenoot Excelsior (3-0 verlies), zegt Kuyt dat hij een peptalk wilde houden. Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena zouden daarom gevraagd hebben. Van Bronckhorst zou dit zelf willen doen. ,,Ik accepteerde het, maar voor mijn gevoel kwam het niet aan en de spelers hadden ook zoiets van: Dirk zou dit toch doen?"