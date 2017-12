Feyenoord Onder 19 na spektakelstuk ronde verder in Youth League

Na een zwaar bevochten overwinning in de Youth League tegen Napoli (4-3) heeft Feyenoord Onder 19 vanmiddag de volgende ronde bereikt. De Rotterdammers stonden lange tijd met 3-1 voor, maar moesten in de slotfase toch twee Italiaanse goals toestaan. Een benutte strafschop diep in blessuretijd was uiteindelijk voldoende om ook na de winter in actie te komen in de Baby Champions League.