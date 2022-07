Feyenoord onderuit tegen het Olympique Lyon van Peter Bosz

Feyenoord heeft het oefenduel met het Olympique Lyon van Peter Bosz verloren (0-2) in een halfgevulde Kuip. Met veel jeugdspelers, maar nog zonder nieuwe middenvelder Sebastian Szymanski waren de Rotterdammers met name in een fase vlak voor rust niet opgewassen tegen de ploeg van Bosz.

In een heel povere eerste helft bleef Feyenoord aanvankelijk nog vrij moeiteloos overeind. De kleine kansjes die er waren, creëerde de ploeg van trainer Arne Slot zelf. Zo schoot de Zweedse buitenspeler Patrick Walemark, tegen Olympique Lyon startend vanaf de linkerflank, in de tiende minuut vanuit een lastige hoek net over. Vlak voor het einde van het eerste kwart van de wedstrijd kreeg Jens Toornstra nog een aardige kans op de 1-0, maar hij volleerde wild over.

Lees ook: Arne Slot verlengt zijn contract bij Feyenoord.

Maar nadat het duel eventjes was stilgelegd voor een drinkpauze, namen de Fransen het heft stevig in handen. Alexandre Lacazette, deze zomer teruggekeerd naar Lyon na een periode bij Arsenal, kon van afstand vrij uithalen en schoot de bal hard en laag in de hoek. Na die openingstreffer kreeg Feyenoord-keeper Justin Bijlow het even druk. Hij redde in de laatste vijf minuten voor de rust twee keer op harde schoten richting de korte hoek, maar kon niet voorkomen dat het alsnog 0-2 werd toen Jeff Reine-Adelaide de bal uit een corner eenvoudig binnen liep.

Volledig scherm Olympique Lyon viert de 0-1. © Pro Shots / Kay int Veen

Dat was het vervolgens ook wel, wat de Franse storm richting het Feyenoord-doel betrof. Na de rust bleef de formatie van Peter Bosz weliswaar in een sterke opstelling spelen, maar kon het niet meer echt een vuist maken. De Rotterdammers, waar er wel veel jeugdspelers binnen de lijnen kwamen, maar de nieuwe Poolse middenvelder Sebastian Szymanski nog niet, speelden brutaal en kregen wat kansjes. Die waren alleen niet besteed aan onder anderen de Braziliaanse spits Danilo en de Amerikaan Cole Bassett.

Het zorgt ervoor dat Slot, met de start van de eredivisie over twee weken al op het programma, nog weinig heeft om zich aan vast te houden. De trainer, waarvan op de dag van het duel met Lyon bekend werd dat zijn contract bij Feyenoord is opengebroken en verlengd tot 2025, gaf al aan dat hij had gehoopt dat er inmiddels meer versterkingen waren gekomen. De traditionele openingswedstrijd in de Kuip toonde aan dat die ook nodig zijn.

Eerder deze voorbereiding verloor Feyenoord met 0-7 van FC Kopenhagen en met 0-4 van Union Sint-Gilloise. Van Red Bull Salzburg werd met 2-1 gewonnen. ,,We zijn nu druk bezig met versterkingen”, zei Slot bij ESPN. ,,Het is duidelijk dat er nog wat bij moet. Maar ik had wel gehoopt dat we iets verder zouden zijn met versterkingen.”