Feyenoord ontdoet zich dankzij treffers Til en Linssen van Heerenveen in Kuip

Bryan Linssen mag dan misschien geen ‘echte’ spits zijn, hij is wel een doelpuntenmaker. En die weten als ze de bal hebben geraakt vaak al of het een treffer zal worden of niet. Toen de Limburger tegen Heerenveen de voorzet van Alireza Jahanbakhsh met de hak verlengde, wist hij genoeg.

Het was 2-0 voor Feyenoord, de winst was binnen en zijn honderdste goal in de eredivisie een feit. De Friezen bogen meteen het hoofd.

Johnny Jansen was in aanloop naar de wedstrijd in de Kuip al heel duidelijk geweest. Als zijn ploeg iets voor elkaar moesten krijgen, was het de openingsfase overleven. Een eerste kwartier van een thuisploeg waar het zelfvertrouwen van af zou druipen ontregelen, dat was cruciaal volgens de trainer van Heerenveen.

Het lukte Jansen en zijn pupillen niet en dat mocht ook de trainer zich aanrekenen. Dat Marcus Pedersen moeilijk af te stoppen is, is inmiddels wel bekend. De Noor denderde weer langs de zijlijn als het een lieve lust was. Dat de back van Feyenoord zijn rushes graag afsluit met een teruggetrokken voorzet, is echter bepaald geen geheim meer. De Friezen zullen toch ook de goal van Jens Toornstra zondag in Eindhoven tegen PSV hebben meegekregen? De aanvoerder scoorde na een teruggetrokken bal, dit keer een hoge.

Toch werd Heerenveen juist op die manier geklopt. Pedersen bereikte de achterlijn en trok de bal schuin terug achter het centrale duo Sven van Beek en Ibrahim Dresevic waar Guus Til slim positie had gekozen. Nicolas Madsen verzuimde de lijn naar Til af te sluiten en zag tot zijn afgrijzen dat Erwin Mulder werd gepasseerd: 1-0.

Het was een dure treffer voor Heerenveen, want na de openingstreffer ontspon zich een wedstrijd waarin de bezoekers zich best konden meten met Feyenoord. Jansen liet zijn ploeg risico nemen in de opbouw maar als de ploeg er daadwerkelijk doorheen wist te voetballen, vaak door rasvoetballer Joey Veerman, was er best iets mogelijk. Tweemaal mocht oudgediende Siem de Jong aanleggen. De eerste poging werd geblokt, bij het tweede moment schoot hij jammerlijk over de door Lucas Woudenberg teruggetrokken bal heen.

Feyenoord werd aanvankelijk maar mondjesmaat gevaarlijk. De 0-4 winst in Eindhoven tegen PSV veroorzaakte misschien wel een gevalletje ‘adel verplicht’. Feyenoord hoeft echt nog niet te vrezen dat het plotseling met het etiket ‘titelkandidaat’ op de rug speelt, maar na de afstraffing van de Eindhovenaren wordt wél verwacht dat de ploeg in thuiswedstrijden wint.

En dat lukte ook gewoon. De vraag was nog even of Heerenveen na de pauze de duimschroeven zou kunnen aandraaien bij de Rotterdammers. Zo verscheen Henk Veerman oog in oog met Bijlow omdat Trauner een lange bal niet kon onderscheppen. De lange spits tikte over. Het is de fase waarin Feyenoord zit.

Een treffer van Jahanbakhsh werd geannuleerd wegens buitenspel, maar het was uitstel van executie. En hoe. Linssen tikte kort na dat moment de voorzet van Jahanbakhsh op sublieme wijze met de hak achter Mulder. Het was de jubileumtreffer van de kleine spits in de eredivisie en liefst twaalf goals van dat aantal produceerde hij tegen Heerenveen. Het leverde Feyenoord de vierde zege op in vijf competitiewedstrijden.

