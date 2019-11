Feyenoord opnieuw op trainingkamp naar Marbella

Feyenoord trekt in de winter al jaren naar Marbella. Ajax en PSV gaan in de winterstop naar Qatar.



Het is nog niet bekend of de Rotterdamse eredivisieploeg in Spanje ook een oefenwedstrijd speelt. Advocaat traint voornamelijk achter gesloten deuren in Marbella, één training is toegankelijk voor het publiek.

Feyenoord neemt in de eredivisie na dertien wedstrijden de tiende plaats in. De ploeg van Advocaat, de trainer die onlangs de opgestapte Jaap Stam opvolgde, hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Feyenoord opent de tweede seizoenshelft op zaterdag 18 januari thuis tegen sc Heerenveen.