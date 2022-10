Feyenoord profiteert nauwelijks van misperen Ajax en PSV

Feyenoord startte nog goed in Nijmegen, duidelijk op jacht om in een verrassend speelweekeinde als topclub wél aan de sportieve verwachtingen te voldoen. Spits Danilo kreeg een reuzenkans toen Marcos Lopez hem met een fraaie voorzet in staat stelde om van dichtbij in te koppen. Keeper Jasper Cillessen bleef echter simpel overeind in de precaire situatie omdat de Braziliaan, die in alle voorgaande uitwedstrijden in de eredivisie had gescoord voor Feyenoord, te zwak inkopte.



Het bleek echter uitstel van executie voor NEC. Orkun Kökcu en Quinten Timber combineerden over de as van het veld en via Danilo kwam Timber in schietpositie. De middenvelder liet Cillessen met een droge knal kansloos: 0-1.