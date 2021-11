Feyenoord rekent in één doelpuntrijke helft af met kansloos PEC Zwolle

Door Mikos Gouka Feyenoord had geen kind aan PEC Zwolle. Op de persconferentie twee dagen voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle schudde Arne Slot nog zijn hoofd. Er werd geopperd dat Feyenoord, de ploeg met de minste verliespunten in de eredivisie, geen kind zou hebben aan het armetierige PEC Zwolle. Oké, de Kuip bleef leeg en met Dick Schreuder had de hekkensluiter opeens een andere trainer voor de groep staan, maar dit moest een simpele klus zijn.

Het zou natuurlijk ook gek zijn als Slot in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC had gezegd dat hij een telraam mee zou nemen naar de Kuip. Enige voorzichtigheid is altijd wel op zijn plaats, maar al snel bleek dat niet nodig. PEC Zwolle was in Rotterdam totaal niet opgewassen tegen Feyenoord. Na de snelle openingstreffer van Bryan Linssen volgden voor de pauze nog drie treffers. Luis Sinisterra, wederom Linssen en Guus Til zorgden voor een 4-0 ruststand.