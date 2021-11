Feyenoord-revelatie Trauner verbaast ook zichzelf: ‘Er loopt hier veel kwaliteit rond’

Door Mikos Gouka



Het grootste verschil tussen Oostenrijk en Nederland? Gernot Trauner schiet in de lach. De 29-jarige verdediger stapte recent in zijn woonplaats, een randgemeente van Rotterdam, met zijn jonge gezin op de fiets en miste iets. ,,Ik zag maar drie versnellingen en vroeg me af waar de andere achttien waren’’, grinnikt de centrale verdediger van Feyenoord. ,,Tot mijn vrouw zei: die heb je hier helemaal niet nodig, alles is hier vlak.’’



Bijna zo vlak als de prestatiecurve van de rechtsbenige verdediger. Die consistentie maakt hem koploper in het spelersklassement van AD Sportwereld. Bovendien schroomde clublegende Willem van Hanegem, die bepaald niet snel onder de indruk is van spelers, niet om hem uitgebreid te complimenteren. ,,Ik krijg vast niet alles mee’’, zegt Trauner. ,,Maar dat de mensen en zeker oud-spelers content zijn met mijn spel, dat is mooi om te horen. Ik loop al een tijdje mee, ik weet ook dat het na twee mindere wedstrijden al kan omslaan, maar dat het de mensen bevalt hoe ik verdedig en probeer op te bouwen, dat ervaar ik als een compliment.’’