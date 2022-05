Feyenoord richt blik na 'tussendoortje’ direct op Marseille: 'We zijn ready voor donderdag’

Feyenoord beleefde een prima zondagmiddag in Sittard. Door een comfortabele voorsprong kon Arne Slot meerdere spelers naar de kant halen en rust geven met het oog op de 'wedstrijd van het jaar’ tegen Olympique Marseille, aanstaande donderdag in Frankrijk. Uiteindelijk eindigde het tegen Fortuna in 1-3.

,,Het ging lekker, ja", blikt Tyrell Malacia terug op de wedstrijd. ,,Als voetballer wil je zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Als je dan zo speelt, is het top en helemaal niet erg", legt de verdediger uit, daarmee verwijzend naar het drukke schema. ,,De trainer heeft ons op scherp gezet. We hebben een goede trainingsweek gehad en dan moet je met het oog op donderdag zulke wedstrijden gewoon winnen.”

Lutsharel Geertruida was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Feyenoord. ,,Ik ben blij dat-ie vandaag twee goals heeft gemaakt. Ik ken hem al vanaf mijn dertiende en speel al sinds de jeugd met hem samen. Hij is een rustige, spontane jongen. Ben blij voor hem", aldus Malacia, die ondanks het lange seizoen merkt dat hij en zijn teamgenoten nog erg fris zijn. ,,Als team zijn we heel erg fit. We zijn ready voor donderdag.”

Slot ‘ongelooflijk’ tevreden

Arne Slot keek tevreden terug op de wedstrijd. ,,Drie punten en geen averij, prima", aldus de trainer van Feyenoord bij ESPN. Slot kon alle wisselmogelijkheden goed gebruiken en gaf veel sterkhouders rust toen het moment daar was. ,,We wisten al dat Orkun Kökcü en Luis Sinisterra niet langer dan een uur zouden spelen, Guus Til komt terug van een blessure, Marco Senesi moesten we op het einde wisselen en aan Cyriel Dessers kon je wel zien dat de energie eruit was.”



Slot zag Feyenoord sterk spelen in de eerste helft. ,,Zeventig minuten lang heb ik het gevoel gehad dat het niet fout kon gaan, alleen hadden we wel op een ruimere voorsprong moeten staan. In de kleedkamer waren de spelers tevreden met hoe ze hadden gespeeld, maar ik merkte te weinig de frustratie dat het bij rust slechts 0-2 stond. Uiteindelijk komen we zelfs nog goed weg. Maar ik vind dat we vooral in de eerste helft ongelooflijk goed hebben gespeeld.”

Dessers was donderdag tegen Olympique Marseille nog de grote man en werd zondag in Sittard vroegtijdig naar de kant gehaald. Supporters zijn een inzamelingsactie begonnen om de spits definitief over te nemen. ,,Ik heb mijn portemonnee nog niet getrokken, hoewel ik heel tevreden ben over Cyriel. Maar ik ben over heel veel spelers heel tevreden, dus Feyenoord doet er goed aan om ook naar andere contracten te kijken, haha.”