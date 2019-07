Feyenoord sluit trainingskamp af met nederlaag tegen RB Salzburg

Ayoub is bijrol zat ‘Weer een jaar op de bank bij Feyenoord is geen optie’

12:22 Yassin Ayoub is begonnen aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Een basisplek in de competitie zat er nog niet in. Onder Jaap Stam moet alles veranderen. ,,Weer een jaar op de bank, is geen optie.’’