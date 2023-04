Feyenoord speelt chagrijn weg met ruime zege op RKC en zet volgende stap richting landstitel

Feyenoord streepte na de overtuigende zege op RKC Waalwijk (5-1) weer een wedstrijd weg. In de laatste zes wedstrijden mogen de Rotterdammers nog tweemaal verliezen. Het betekent dat winnen tegen ‘het rechterrijtje’ voldoende is voor het zestiende kampioenschap van de Rotterdammers.

Onder luid applaus ging Feyenoord het veld na de simpele en ruime winst tegen RKC. Na de bekeruitschakeling tegen Ajax en vervelende avond in de Kuip rechtte de ploeg van Arne Slot snel de rug en kwam het weer een stap dichterbij de landstitel.



Een uithaal van Vurnon Anita was zo’n beetje het enige stressmoment voor Arne Slot en zijn spelers. De volley van de kleine middenvelder van RKC werd door Quilindschy Hartman van de doellijn gekopt. Maar verder was de thuiswedstrijd tegen de Brabantse ploeg van trainer Joseph Oosting een makkelijke avond voor de Rotterdammers.

Oussama Idrissi schoot alleen voor Etienne Vaessen nog tegen de keeper, Mats Wieffer kopte tegen de paal en Lutsharel Geertruida schoot naast, maar RKC ging toch met een 3-0 achterstand de rust in. Wieffer zag zijn voorzet via Yassin Oukili in het doel verdwijnen, Igor Paixão tikte een rebound binnen na een schot van Santiago Giménez tegen de paal en Quilindschy Hartman zag zijn voorzet door niemand meer worden aangeraakt en bij de tweede paal over de doellijn gaan.

‘Gebruik je verstand’

Met de thuiswedstrijd tegen AS Roma van komende donderdag (18.45 uur) maakte Feyenoord nog maar eens duidelijk dat het afgelopen moet zijn met gooien van voorwerpen op het veld. Tegen Ajax ging dat mis met de aansteker op het hoofd van Davy Klaassen, maar de clubleiding had na afloop ook gezien wat er allemaal op het speelveld lag. De spelers van Feyenoord droegen shirts met daarop de tekst ‘Gebruik je verstand en steun je club’ en hopen dat het tegen AS Roma, waar in een deel van het stadion geen netten hangen omdat de UEFA dat niet wenselijk acht in verband met de televisieregistratie zonder problemen zal verlopen.

Of Alireza Jahanbakhsh dan aan de aftrap zal staan, is nog even afwachten. De rechtsbuiten uit Iran was licht geblesseerd en haakte voor de wedstrijd af. Igor Paixão verving hem. Die maakte er dus voor rust eentje en sloeg na de pauze al snel weer toe. De Braziliaan was het eindstation van een flitsende aanval waarbij Sebastian Szymanski in één keer Santiago Giménez de diepte instuurde. De Mexicaan legde de bal met een subtiel hakje keurig neer voor Paixao die soepeltjes de 4-0 op het scorebord zette.

En Feyenoord was nog niet klaar. Orkun Kökçü stak het halve veld over en zijn steekballetje op Gimenez was op maat. De Mexicaan rondde bekwaam af. Giménez scoorde voor de zesde keer op rij. Met negen goals en een assist, was Giménez in zijn laatste tien duels voor Feyenoord in alle competities direct betrokken bij tien goals.

De 5-1 van Julen Lobete was alleen van statistische waarde. De ruime overwinning brengt Feyenoord dus weer een flinke stap dichterbij de landstitel. De ploeg speelt nog tegen FC Utrecht, dat op plek zeven bivakkeert. Verder zijn het de laagvliegers in de eredivisie die nog voorbijkomen: Go Ahead Eagles (12), Vitesse (13), FC Emmen (15), Excelsior (16) en Cambuur (18). Om kampioen te worden moet dus het rechterrijtje worden bedwongen.

