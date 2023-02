Feyenoord-spits Giménez zorgt voor ‘gekkenhuis’ bij Excelsior-fan Piebe-Guido: ‘Heel mooi!’

Giménez deelde jouw liedje al na een paar uur op zijn eigen Twitter!

,,Ja, ik had niet verwacht dat hij zou reageren. Ik maak meer liedjes over voetbal en andere sport, dan reageert degene voor wie ik het liedje maak niet vaak. Ik had het liedje aan het eind van de middag geplaatst en had toen zestig tot zeventig likes. Vanaf het moment dat hij het liedje citeerde, kwamen er duizenden likes binnen en ook veel nieuwe volgers. Zijn oude club Cruz Azul heeft gereageerd. Het is een gekkenhuis.’’

Voor jou is het dus ook nieuw dat je liedje zo'n succes is?

,,Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben eerder al wel een beetje viral gegaan, maar dat is peanuts vergeleken met dit. Zonder Giménez was het lang niet zo'n succes geweest.’’

Je bent zelf Excelsior-fan. Waarom wilde je dan toch een liedje maken over de Feyenoord-spits?

,,Iemand op Twitter zei, als je nou een liedje in het Spaans voor Giménez maakt, dan heb je kans dat al die Mexicanen helemaal fan van jou worden. Toen besloot ik om dat te doen en ik krijg inderdaad veel reacties uit Mexico.’’

De melodie van Feliz Navidad was zeker de meest logische keuze voor een Spaanse tekst?

,,Het is leuk voor de Spaanstalige mensen dat ze dit liedje herkennen. Als ik een melodie in mijn hoofd hebt, gaat het vaak vanzelf bij mij. Ik moest wel wat informatie van hem opzoeken, toen zag ik bijvoorbeeld dat los celestes (de hemelsblauwen, red.) de bijnaam is van Giménez’ oude club Cruz Azules. Dat kon ik toen wel in het liedje zetten.’’

En hoop je, ondanks je liefde voor Excelsior, dat Giménez Feyenoord naar het kampioenschap gaat helpen?

,,Het maakt mij persoonlijk niet uit wie kampioen wordt, maar ik word omringd door Feyenoorders, dus het zou wel leuk zijn.’’

