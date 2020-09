Feyenoord start met volle buit in Zwolle dankzij dubbelslag Berghuis

De gehoopte droomstart met een snel doelpunt kwam er. Binnen een paar minuten schoot Steven Berghuis de bal langs keeper Michael Zetterer. De 0-1 was uiteraard een tik voor PEC Zwolle. Toch rechtte de ploeg van trainer John Stegeman wel de rug. Keeper Justin Bijlow kreeg een paar afstandsschoten te verwerken. Dat zal Dick Advocaat op de bank niet in paniek hebben gebracht. De Hagenaar moet het wel zorgen hebben gebaard dat Feyenoord in die fase zelf te weinig dreigend richting het doel van Zetterer was. Een gestopte poging van spits Nicolai Jørgensen was eigenlijk het enige serieuze wapenfeit van de Rotterdammers.

Advocaat liet in Zwolle Lutsharel Geertruida opdraven als centrale verdediger omdat Eric Botteghin geschorst moest toekijken. Verrassender was het feit dat Mark Diemers op speeldag één al de concurrentiestrijd met Jens Toornstra in zijn voordeel had beslist.

Onberispelijk

Het betekende de beslissing. Ook al omdat arbiter Nijhuis even later geen penalty zag in de valpartij van Reza Ghoochannejhad tegen Geertruida. De laatste deed het overigens prima als centrale verdediger. Feyenoord koesterde de eerste driepunter maar waarschijnlijk wel in de wetenschap dat er nog heel veel voor verbetering vatbaar is. Advocaat bracht in de slotfase debutant George Johnston en Robert Bozeník voor Bart Nieuwkoop en Nicolai Jørgensen. Later kwam Jens Toornstra nog voor Orkun Kökcu. De Portugees João Carlos Teixeira bleef negentig minuten op de bank.