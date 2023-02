Feyenoord strijdt nog op drie fronten na meest krankzinnige bekerduel in jaren

met videoFeyenoord strijdt dit seizoen nog altijd op drie fronten mee. In het bekertoernooi kwam het gisteravond tot een spectaculaire ontsnapping tegen NEC in de meest krankzinnige bekerwedstijd die in Nederland in jaren is gespeeld. Penalty’s brachten de beslissing na 4-4 in reguliere tijd plus verlenging.