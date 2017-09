Feyenoord swingt maar één helft en heeft kopzorgen om Jorgensen

Door Mikos Gouka



Het moet voor de pauze hebben aangevoeld als een ontspannen trainingspartijtje. Als Feyenoord in Almelo de bal even niet had, drukte de ploeg zo fel en zo massaal Heracles naar achteren om dat probleem in sneltreinvaart weer op te lossen.



Bovendien was de regerend landskampioen op het natte kunstgras bijzonder effectief. Steven Berghuis zocht eenmaal de rechter- en eenmaal de linkerhoek naast keeper Bram Castro en dat leverde tweemaal succes op: 0-1 en 0-2.



Jean-Paul Boëtius ging vervolgens door met waar hij al sinds zijn terugkeer bij Feyenoord mee bezig is: rendement halen uit zijn acties. Zijn uithaal betekende 0-3. Toch zocht Feyenoord met enige zorgen het kleedlokaal op. Spits Nicolai Jorgensen, de grootste hater van kunstgras onder de Feyenoorders, voelde al snel in de wedstrijd aan zijn hamstrings, meldde zich aan de zijkant bij de medische staf en liet zich snel aflossen door Michiel Kramer.



Of de Scandinaviër er woensdag in de Kuip tegen Manchester City bij is als Feyenoord na lange tijd weer eens mag deelnemen aan de Champions League, is afwachten. De spits kampte ook vorig seizoen een tijdje met klachten aan het bovenbeen, destijds veroorzaakt door een zenuwbeknelling in de onderrug.



Het zou een enorme aderlating zijn voor Feyenoord. Ook Ridgeciano Haps, absent door een enkelblessure en vervangen door Miquel Nelom, is twijfelachtig voor woensdag. Maar goed, de Rotterdammers, waar Sam Larsson na rust debuteerde, moesten een dubbele bezetting krijgen en moet na het uitgeven van miljoenen absenties kunnen opvangen.



Na de pauze kabbelde de wedstrijd lang voort. Feyenoord acteerde lang niet meer zo fanatiek als voor rust. En dan blijkt hoe kwetsbaar de ploeg ook defensief kan zijn. Reuven Niemeijer zorgde voor 1-3 en de 2-3 (strafschop). De 3-3 hing zelfs nog in de lucht en dat was na de ijzersterke eerste helft van de Rotterdammers eigenlijk een wonder.



Vlak voor het eindsignaal maakte debutant Sam Larsson een einde aan de spanning in de slotfase. Hij benutte een kans voor open doel nadat Heracles-keeper Castro in een alles-of-niets-poging mee naar voren was gegaan. Feyenoord kwam zo met de schrik vrij.