Feyenoord tankt vertrouwen tegen Heerenveen na rampmaand maart

Dat de arbiter voor rust floot terwijl Berghuis het zestienmetergebied in soleerde, schoot ook al in het verkeerde keelgat bij het Legioen. Dat was niet in grote getale naar het stadion getrokken. De tuchtcommissie had Vak S immers op slot gegooid omdat de aanhang vuurwerk had afgestoken in de competitiewedstrijd tegen Ajax. Veel fans in andere vakken toonden zich solidair met de gestrafte supporters en bleven eveneens thuis. Of ze verzamelden buiten de poorten om tijdens de eerste helft vuurwerk af te steken en lichtkogels omhoog te schieten waarvan er eentje midden op het veld landde.