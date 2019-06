Feyenoord tegen Clasie's Southampton in openingsduel

Bij 'The Saints' staat Jordy Clasie onder contract. De door Feyenoord opgeleide middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Rotterdam.



In de zomerse oefencampagne treft Feyenoord ook onder meer het Griekse Panathinaikos. Dat oefenduel vindt plaats op woensdag 17 juli in De Kuip. De eerste oefenwedstrijd van Feyenoord is op zaterdag 29 juni tegen amateurclub S.D.C. Putten. Een dag later is de eerste openbare training. Op 6 juli is FC Dordrecht de oefenpartner. De open dag van de Rotterdamse club is dit jaar op zondag 21 juli.