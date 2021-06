Feyenoord-trainer Slot heeft met rechtsback Holmgren Pedersen volgende aanwinst binnen

Holmgren Pedersen (die een contract tot medio 2026 heeft ondertekend) debuteerde in 2018 op het hoogste niveau van Noorwegen, bij Tromsø. Daarna verhuisde hij in 2020 naar Molde, om nu dus alweer te vertrekken. In 2019 speelde hij met zijn land bovendien op het EK Onder-19.

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de transfer. ,,Met het aantrekken van Marcus is de positie van rechtsback weer voldoende bezet. Hij is een talentvolle jongen die voor zijn leeftijd ook al de nodige Europese wedstrijdminuten in de benen heeft. Belangrijk omdat we ook op dat podium al vroeg aan de bak moeten. Naast zijn verdedigende kwaliteiten is hij ook als opkomende back op diverse manieren betrokken bij het spel. We hebben er vertrouwen in dat hij hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling gaat zetten.”