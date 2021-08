Feyenoord verlengt contract Bijlow en heeft goede hoop dat ook Geertruida alsnog bijtekent

Spraakma­ken­de Oran­je-voorselec­tie: drie nieuwe keepers en geen Dumfries

13 augustus In zijn eerste Oranjeselectie heeft Louis van Gaal geen plek ingeruimd voor een aantal spelers dat in juni nog deelnam aan het EK. Ook kiest de nieuwe bondscoach voor ritme, fitheid en vorm. Debutanten en relatieve nieuwkomers als Malacia, Bijlow, Til en Drommel hebben met Feyenoord en PSV al Europese voorrondeduels in de benen.