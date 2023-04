Feyenoord verslaat ook FC Utrecht en kan zich opmaken voor mogelijke kampioenswedstrijd

FC Utrecht was de hoogst geklasseerde club die Feyenoord nog tegenover zich kreeg tot het einde van het seizoen. Het werd een simpel klusje voor een vrolijk zingende Kuip. De Rotterdammers wonnen met 3-1 en spelen over twee weken hun mogelijke kampioenswedstrijd.

FC Utrecht bleek uiteindelijk een heerlijk hapje voor de koploper in de Kuip. Feyenoord won met speels gemak en kan een datum prikken voor de landstitel.

De teleurstelling van de uitschakeling in Stadio Olimpico tegen AS Roma was er vast nog, maar fysiek toonde Feyenoord geen mankementen na de slijtageslag in Italië. De Rotterdammers kwamen al snel op voorsprong toen Marcus Pedersen zichzelf vrij wist te spelen in het strafschopgebied. De Noor vond de volledig vrijgelaten Sebastian Szymanski en de Pool schoot Feyenoord op voorsprong.

‘We worden kampioen’

Al snel volgde massaal het ‘Arne, Arne, we worden kampioen’ vanaf de tribunes. Daar twijfelt vrijwel niemand meer aan in en rond de Kuip gezien het forse gat met nummer twee PSV en het resterende menu met wedstrijden tegen de laagvliegers Go Ahead Eagles, Vitesse, FC Emmen en Excelsior.

Volledig scherm Orkun Kökçü. © ANP De aanhang van de koploper hoopt op 14 mei thuis tegen Go Ahead de titel officieel binnen te hengelen. In de eigen Kuip voor een uitzinnig publiek dat vervolgens hoopt op maandag 15 mei op een volle Coolsingel de kampioenen nog een keer te mogen toejuichen als ze het bordes van het Rotterdamse stadhuis betreden. Een week eerder zou echter ook kunnen. Als PSV over twee weken verliest of gelijkspeelt tegen Sparta, kroont Feyenoord zich bij winst op Excelsior als de nieuwe kampioen.

Slot stuurde drie ‘verse’ spelers het veld op tegen FC Utrecht. Marcos Lopez verving de geschorste Quilindschy Hartman, Marcus Pedersen mocht opdraven omdat Gernot Trauner ziek was en Igor Paixão wisselde Alireza Jahanbakhsh weer eens af. En direct na rust bleef Sebastian Szymanski achter in het kleedlokaal en Danilo was zijn vervanger.

De Rotterdammers drukten FC Utrecht voor rust en na de pauze terug en de 1-0 leek al snel de beslissing. Waar in 2017 de spanning tot de laatste speeldag groot was, is dit seizoen naar Feyenoord kijken geen zenuwslopende aangelegenheid voor de supporters.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Die stonden net na rust allemaal op van hun stoeltje, want er werd ‘ga staan voor de kampioen’ gezongen. Orkun Kökçü veroverde op dat moment de bal, schoot met links op de vuisten van Vasilas Barkas en Santiago Gimenez knikte de rebound binnen. De Mexicaan maakte zijn 12de doelpunt in de eredivisie, dat hadden er dertien kunnen zijn maar een paar minuten voor zijn kopdoelpunt stiftte hij een één op één met Barkas naast het doel van de Griekse keeper. Invaller Alireza Jahanbakhsh, na prima voorbereidend werk van Kökçü, maakte de 3-0, waar Barkas geen handschoen meer achter kreeg bij het schot van de Iraniër.

‘Jensie is een Feyenoorder’

Barkas redde ook bij een grote kans voor Danilo, waar aan de andere kant Tasos Douvikas alleen voor de keeper niet wist te scoren. De aanhang van Feyenoord zong vrolijk verder. Van ‘Jensie is een Feyenoorder’ bij Jens Toornstra tot ‘ouwe lul’ bij invaller Bas Dost, die nog voor de 3-1 zorgde, en ‘Arne, wint de Champions League’ richting de trainer die rustig aan de zijlijn stond te kijken.

Het hoort allemaal bij de huidige situatie: Feyenoord met acht punten voorsprong op PSV en liefst elf punten op rivaal Ajax, nadat de Amsterdammers vanmiddag verloren in het Phillips Stadion. Die clubs komen zondag in de Kuip om de KNVB-beker strijden, Feyenoord kan zich de komende twee weken rustig opladen voor de wedstrijden waarin het de landstitel kan pakken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal