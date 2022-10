Feyenoord verwacht Sturm Graz niet nogmaals op te rollen: ‘Zou dom zijn om dat te denken’

Feyenoord heeft aan winst genoeg om te overwinteren in Europa. Maar Sturm Graz zal revanche willen voor de pijnlijke 6-0 afstraffing in Rotterdam. ,,We zijn niet zo dom om te denken dat het weer zo zal gaan.”

Door Mikos Gouka



Stoïcijns zat Gernot Trauner achter de tafel naast trainer Arne Slot. De verdediger blikte in zijn vaderland vooruit op de wedstrijd Sturm Graz tegen Feyenoord en hoewel alle clubs in groep F vijf punten hebben, heeft de Oostenrijkse verdediger goede hoop dat zijn club zich al gaat plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League.

Nee, zo makkelijk als eerder in de Kuip zullen de Oostenrijkers zich niet gewonnen geven, weet ook Trauner. Maar een eerste uitzege voor de Rotterdammers sinds december 2014 in de poulefase van de Europa League, dat valt niet uit te sluiten. ,,Maar zoals in Rotterdam zal het zeker niet gaan, we zijn niet zo stom om dat te denken’', zegt Trauner.

,,In de Kuip vielen veel dingen samen. En werd het 6-0. Voor ons viel het dus samen op een zeer positieve manier, voor Sturm op een heel negatieve manier, nooit eerder verloren zo met die cijfers in Europa volgens mij. Maar sindsdien heeft die ploeg laten zien wat ze kunnen met veel goede resultaten en ook nog eens tweemaal een gelijkspel tegen Lazio Roma.’’

Arne Slot beschikt, op de langdurig uitgeschakelde Oussame Idrissi na, over een fitte selectie voor de kraker in Oostenrijk. Igor Paixao is niet okselfris, maar de medische staf gaf Slot de garantie dat hij op de bank kan plaatsnemen. Ook de Argentijn Ezequiel Bullaude is mee gereisd naar Graz, de jonge Noah Naujoks die zaterdagavond tegen Fortuna Sittard nog mocht invallen behoort om die reden niet tot de 23-koppige selectie van de Rotterdammers.

Volledig scherm Arne Slot is met Feyenoord dicht bij overwintering in Europa. © Pro Shots / Mischa Keemink

Trainer Sturm Graz waarschuwt Feyenoord

Christian Ilzer, trainer van Sturm Graz, zei eerder op de dag al dat Feyenoord de borst nat kan maken. ,,Ze zullen kennismaken met een heel ander Sturm Graz dan de ploeg die ze in Rotterdam hebben gezien’', zei Ilzer. ,,Daar maakte Feyenoord uit acht kansen liefst zes doelpunten. De mensen zullen niet hebben verwacht dat wij er na vier wedstrijden in de groep nog zo voor zouden staan. Nog twee finales en bij één overwinning overwinteren wij in Europa.’’

En dat is voor Feyenoord net zo, uiteraard. ,,En het zou een topprestatie zijn als ons dat lukt in de Europa League. De laatste keer was 2014 en na de transferzomer zoiets voor elkaar krijgen is gewoon knap. We gaan ook niet rekenen. We weten hoe het er voor staat. Winnen betekent overwinteren alleen is dan de vraag of dat Europa League of Conference League is. Tweemaal verliezen in deze poule en je weet zeker dat het voorbij is.’'

Slot weet dat de Oostenrijkers de as van het veld dicht zullen houden. De ruimte ligt op de flanken, daar waar Patrik Walemark het zaterdag tegen Fortuna beter deed dan de Pool Sebastian Szymanski. ,,Maar ook die kan echt op de flank spelen hoor’', zegt Slot. ,,We hebben veel mogelijkheden. Sturm Graz wil de tegenstander graag onder druk zetten, dat weten we. We zullen er net als in Rotterdam een antwoord op moeten vinden.’’