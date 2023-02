Feyenoord via penalty's naar kwartfinale na krankzinnige bekeravond met acht goals in de Kuip

Feyenoord en terugvechten, het is dit seizoen een gouden combinatie. In een krankzinnige wedstrijd met een late comeback tegen een tiental van NEC, een slopende verlenging en een penaltyserie, knokte de ploeg van Arne Slot zich naar de volgende ronde van de KNVB Beker.

27 oktober, het is de dag waarop Feyenoord voor het laatst verloor. Maar tegen NEC leek het er na 89 minuten toch echt op dat 8 februari 2023 als nieuwe datum de boeken in zou gaan. NEC was na een fletse eerste helft van Feyenoord op een 0-2 voorsprong in de Kuip gekomen, die het mede door gemiste Rotterdamse kansen lang vasthield.

Maar toen veranderde plots alles, zoals Feyenoord dat dit seizoen al zo vaak voor elkaar kreeg. Thuis tegen PSV bijvoorbeeld, drie dagen eerder, toen binnen een kwartier een 0-2 achterstand werd weggepoetst en een punt werd gepakt. Tegen NEC was het qua timing, met goals in de 90ste en 92ste minuut, allemaal nog indrukwekkender.

En dat terwijl het er na de eerste helft dus totaal niet naar uitzag. Een helft waarin Feyenoord, dat Quilindschy Hartman na ziekte terug had, eigenlijk nauwelijks kansen creëerde en de ploeg uit Nijmegen aan twee uitbraken genoeg had. Tweemaal stond Oussama Tannane daarvan aan de basis.

NEC vroeg op voorsprong

Bij het eerste doelpunt stak hij oud-Feyenoorder Calvin Verdonk weg, die via Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther afrondde. En vlak voor rust werd het via een klutsgoal ook nog 0-2 voor NEC, dankzij een doelpunt van spits Pedro Marques. Die vond de bal na een actie van Tannane en een ingreep van Wellenreuther voor zijn voeten en maakte de tweede Nijmeegse goal.

Al met al was het ondermaats wat Feyenoord in de eerste helft liet zien. Het was reden voor Slot om in de rust enkele ingrepen die hij op voorhand - er speelden vijf andere spelers dan tegen PSV - had gedaan terug te draaien.

Zo kwamen Quinten Timber en Santiago Giménez, die rust kregen, er na de pauze bij. In de eerste helft had met name Danilo, de vervanger van Giménez, maar weinig indruk gemaakt. Meermaals kreeg de Braziliaan de bal in kansrijke positie voor zijn voeten maar telkens miste zijn inzet kracht.

Feyenoorders laten hun kans liggen

Mohamed Taabouni deed het als vervanger van Timber niet onaardig maar kon geen potten breken. Pedersen werd in de rust slachtoffer van het inbrengen van Timber. Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh, die van Slot tegen NEC op de flanken de kans kregen en Igor Paixão en Javairô Dilrosun naar de bank verdreven, mochten wel nog even blijven staan, maar zullen ook geen verpletterende indruk op Slot hebben gemaakt.

Na rust was het beter wat Feyenoord liet zien. De ploeg kreeg enkele grote kansen, met name halverwege de tweede helft. Eerst kreeg Giménez uit een lage voorzet een schietmogelijkheid, maar hij vuurde vanaf een paar meter voor het doel over. En Lutsharel Geertruida had de bal na 73 minuten van dichtbij voor het intikken, maar faalde ook.

Het geloof leek langzaam uit de ploeg van Slot te vloeien. Leek, want Feyenoord bleef de aanval zoeken. En in de 89ste minuut kantelde de wedstrijd alsnog. Giménez schoot de bal tegen de arm van invaller Philippe Sandler aan, die rood kreeg en Feyenoord een penalty bezorgde. Kökçü vuurde raak, De Kuip ging erachter staan en zag Feyenoord dankzij invaller Paixão toch nog toeslaan.

Toch nog verlenging

Uit een voorzet van Dilrosun torende de toch niet al te lange Paixão boven zijn directe tegenstander uit, om de 2-2 binnen te knikken. Wéér wendde Feyenoord zo een nederlaag af, nu met het verschil dat de ploeg van Slot in de verlenging nog wel een ticket voor de kwartfinale moest zien te bemachtigen.

Feyenoord bleef op de deur kloppen, maar een tiental van NEC sloeg als eerste toe. Jordy Bruijn frommelde zich door de Feyenoord-defensie en wurmde de bal onder Wellenreuther door: 2-3. Maar Feyenoord vocht zich weer terug en sloeg via Giménez uit een voorzet twee minuten later alweer toe voor 3-3.

NEC dwingt strafschoppenserie af

Feyenoord had de beste kansen en kreeg talloze mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Maar telkens vond men bij Feyenoord NEC-goalie Mattijs Branderhorst, die maar liefst twintig (!) reddingen verrichtte. Op de fraaie knal van Dilrosun, die de bal vanaf de zijkant het van strafschopgebied de kruising in krulde, had zelfs de NEC-goalie echter geen antwoord.

Feyenoord leek het te beslissen, maar NEC vocht zich wéér terug. Uit een verre inworp kreeg een vogelvrij staande Bruijn de bal voor zijn voeten. De middenvelder schoot de bal in het dak van het doel en zorgde met zijn doelpunt in de 118de minuut voor de 4-4 en een strafschoppenserie.

Daarin deed Feyenoord, dat maar liefst vijftig (!) keer op doel schoot, het beter dan NEC. De Nijmegenaren misten via Ilias Bronkhorst de vierde strafschop: 5-4.

