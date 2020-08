Feyenoord voor het eerst onderuit, maar rentree Berghuis en Haps stemt tevreden

HSV wint in KufsteinFeyenoord ging vandaag in het Oostenrijkse Kufstein tegen HSV voor het eerst deze voorbereiding onderuit: 1-0. Manuel Wintzheimer maakte in de 52ste minuut de goal namens de club uit Hamburg. De terugkeer van Steven Berghuis maakt wel dat Feyenoord nagenoeg op volle oorlogssterkte is richting de competitiestart op zaterdag 12 september in Zwolle.

Door Mikos Gouka



Net als de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld op dinsdag koos Feyenoord voor een stevige aanpak van de tegenstander. De spelers van HSV klaagden voor rust steen en been bij arbiter Alexander Brugger.



De Rotterdammers moeten nog ruim twee weken wachten tot de start van de competitie, maar de gretigheid spat er vanaf. Voor de pauze kreeg Feyenoord drie grote kansen om de score te openen. Steven Berghuis, die een uur in actie kwam, strandde op keeper Julian Pollersbeck. De tweede Rotterdamse kans was nog groter. Berghuis zette Bryan Linssen met een schitterende steekbal alleen voor Pollersbeck, maar de keeper redde bekwaam. Kort voor rust krulde Nicolai Jørgensen, die ook een kopkans had laten liggen, nog van afstand tegen de buitenkant tegen de paal.

Na rust verdween Ridgeciano Haps, ook weer van de partij na afwezigheid wegens het coronavirus, naar de kant en kwam George Johnston in de ploeg. HSV opende in die fase de score. Manuel Wintzheimer was Wouter Burger, die wederom een uur centrale verdediger speelde, te snel af. De inzet van de aanvaller verdween naast Justin Bijlow in de hoek.

Na die treffer begon het grote wisselen. Advocaat bracht onder meer Jens Toornstra, Robert Bozenik en Lutsharel Geertruida in de ploeg.

De linksbenige middenvelder Wouter Burger speelde centraal achterin op de plek van Eric Botteghin, die tegen PEC Zwolle op 12 september geschorst is. Dick Advocaat wilde zien of de eigen kweek een optie is straks in Zwolle.

In de slotfase kreeg Feyenoord nog kansen op de 1-1. Luciano Narsingh had iets teveel tijd nodig en de teruggelegde bal van Wouter Burger werd op tijd geblokt door een Duitse verdediger.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP