Feyenoord waakt voor onderschatting tegen Cambuur: ‘Anders roep je de problemen over jezelf af’

De ploeg die zo weinig doelpunten in de Kuip incasseert in de eredivisie, tegen de ploeg die dit seizoen zo opvallend weinig scoort. Feyenoord tegen Cambuur lijkt op voorhand een ongelijke strijd te gaan worden. Feyenoord kreeg in 5 thuisduels pas 1 treffer tegen dit eredivisieseizoen, een doelpunt van Fortuna-speler Iñigo Córdoba op 22 oktober. De laatste keer dat Feyenoord een clean sheet noteerde in 5 van zijn eerste 6 thuiswedstrijden dateert al van het seizoen 2007/2008, met destijds Henk Timmer onder de lat.

Nee, dan de bijna tranentrekkende statistieken van Cambuur dit seizoen. De Friezen hebben de ploeg die niet tot scoren is gekomen in 9 van zijn 12 eredivisieduels. Cambuur vond dit seizoen enkel het net tegen Fortuna Sittard (1-4 winst), RKC Waalwijk (5-1 verlies) en PSV (3-0 winst). Geen van de laatste 41 doelpogingen van de Friese ploeg in de competitie leverden een doelpunt op, nadat Sai van Wermeskerken op 1 oktober in minuut 90 de eindstand bepaalde tegen PSV (3-0).

Als het aan de Rotterdammers ligt, komt Feyenoord morgenavond weer langszij bij PSV op de ranglijst. Feyenoord kan bij winst op dertig punten komen, maar de Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo dan Feyenoord (+6). Misschien dat daar al aan geknabbeld kan worden door de formatie van Arne Slot met de nummer 17 op bezoek in de volle Kuip. Zeker omdat zondag ook nog eens Excelsior naar de Kuip komt, terwijl PSV oog in oog staat met AZ. ,,We kijken niet erg naar de ranglijst nu’', zegt Slot. ,,Ik zie dat Cambuur meer punten had moeten hebben, want het veldspel is beter dan je zou denken. Ja, dat zeg ik mijn spelers ook, maar ik heb het toch meer over wat wij moeten doen om wedstrijden te winnen. En dan weet je dat je tegen Cambuur heel goed druk moet zetten, zoals dat tegen Volendam ook het geval was. Doe je dat minder omdat je denkt dat je tegen de nummer zeventien van de ranglijst speelt, dan roep je de problemen over jezelf af.’’

Slot kan uiteraard nog niet beschikken over Oussama Idrissi, die voor de winterstop door een hamstringblessure niet meer in actie komt. Of Slot nog hamert op een extra middenvelder die vooral als defensieve pion kan worden ingezet, werd de trainer van Feyenoord nog voorgelegd. ,,Ik ben nu bezig met Cambuur, dan met Excelsior en daarna kunnen we daar als club eens goed over nadenken’', zegt Slot. Misschien dat het achterhalen van PSV wel iets losmaakt in de Kuip qua enthousiasme. ,,Nogmaals, ik kijk niet echt naar de ranglijst nu. We hebben het ook niet over een topweek die achter ons ligt. Natuurlijk is Lazio verslaan en groepswinst mooi. Heel mooi zelfs. Van Volendam moet je als Feyenoord zijnde echter altijd gewoon winnen. En ik vond dat we in Volendam nog altijd meer kansen hadden moeten creëren. Dat moet beter tegen Cambuur.’'