Feyenoord wil in Zwolle doorsurfen op golf van euforie na klinkend resultaat in Servië

Door Mikos Gouka



Natuurlijk, er is nog voldoende te winnen of verliezen in de eredivisie voor Feyenoord. Maar nu Partizan Belgrado eigenlijk al op de knieën is gedwongen, na een flitsende en doelpuntrijke heenwedstrijd, lijkt de Conference League zo stilletjes aan het speerpunt van de Rotterdammers te worden in het huidige seizoen.



Technisch directeur Frank Arnesen zag de marktwaarde van vooral Luis Sinisterra en Orkun Orkun Kökçü nog maar eens stijgen en kan bijna niet wachten tot het moment dat die spelers zich alweer in blakende vorm aan Europa en de scouts van grote clubs tonen.