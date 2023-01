Feyenoord wil tikken blijven uitdelen: ‘Wij hebben niet de problematiek van Ajax’

Ralf Seuntjens vrij van lymfeklier­kan­ker: ‘Onwerke­lijk, opgelucht en ontzettend dankbaar’

Ralf Seuntjens heeft goed nieuws over zijn gezondheid gekregen. De oud-speler van onder meer VVV, NAC en De Graafschap is vrij van lymfeklierkanker. ‘Ik mag en kan weer kijken naar de toekomst’, meldt de ‘ontzettend dankbare’ 33-jarige aanvaller van de Japanse club FC Imabari via Instagram.

26 januari