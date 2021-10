Feyenoord zet grote stap richting Europese overwintering met zege op Union Berlin

Een kwartier voor tijd gooide Feyenoord de wedstrijd in het slot, tot grote opluchting van Slot en de 40.000 supporters in de Kuip. Union Berlin-doelman Andreas Luthe kon het schot van Bryan Linssen nog stoppen, maar Sinisterra was goed doorgelopen en kon de rebound binnenschuiven voor de bevrijdende 3-1. Die voorsprong gaf Feyenoord in het laatste kwartier niet meer uit handen.



Slot wisselde in de 83ste minuut pas voor het eerst: Fredrik Aursnes, Cyriel Dessers en Reiss Nelson kwamen in de ploeg voor uitblinkers Kökcu, Linssen en Jahanbakhsh. Dessers had nog een kans op de 4-1, maar schrok van de rebound na een schot van Trauner. Daarna hadden ook Nelson en Til nog moeten scoren uit gigantische kansen, maar Union Berlin bleef een grote nederlaag bespaard. Slot zal balen van de gemiste kansen, maar ook tevreden zijn over de dominantie die zijn ploeg liet zien.