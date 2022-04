Feyenoord zet streep door alle bouwplannen nieuw stadion: ‘We moeten verder’

updateFeyenoord zet een streep door alle bouwprojecten voor een stadion. Uit onderzoek is gebleken dat geen van de opties (nieuwbouw of vernieuwbouw) momenteel betaalbaar is. De Kuip krijgt een opknapbeurt en zal voor een lange termijn dienst blijven doen als voetbalstadion.

Dat heeft algemeen directeur Dennis te Kloese zojuist op een persconferentie bekend gemaakt. Al tien jaar is Feyenoord bezig met een nieuw stadion, en de laatste vijf jaar waren er plannen voor een groot stadion langs de rivier. Maar Te Kloese zegt dat Feyenoord zich gaat richten ‘op een verblijf in de Kuip en op de club zelf’.

,,Op dit moment stoppen we met nieuwbouw. Er is veel energie en geld aan besteed. Jammer dat het nu niet kan. Maar we moeten verder.‘’ Maar Te Kloese wilde geen definitief afscheid nemen van een nieuw stadion. ,,We kunnen nooit in de toekomst kijken, maar de markt laat het niet toe.‘’ Hij zei later te verwachten dat Feyenoord zeker ‘de komende tien à vijftien jaar’ in De Kuip blijft.

Quote We gaan actief in gesprek met het stadion hoe we De Kuip kunnen verbeteren Dennis te Kloese

Het monumentale stadion uit 1937 wordt daarom opgelapt, al wilde de Feyenoord-directie daar niet uitgebreid op ingaan.

‘Veel te doen’

,,Het alternatief is nu dat wij in De Kuip blijven spelen. We gaan daarom actief in gesprek met het stadion hoe we De Kuip kunnen verbeteren. Want er is wat dat betreft veel te doen.’’ Zo worden in ieder geval de toiletten aangepakt en wordt gekeken hoe de inkomsten kunnen worden vergroot. Te Kloese wilde hier verder niet concreet op ingaan.

Lees hier alle verhalen over de stadionplannen terug.

Afgelopen maanden heeft het adviesbureau Drees & Sommer in opdracht van Feyenoord onderzoek gedaan naar drie opties, zoals nieuwbouw en renovatie.

De Rotterdamse wethouder Arjen van Gils zegt ‘teleurgesteld’ te zijn door het besluit van Feyenoord. ,,Het is altijd een ingewikkeld dossier geweest waar wij als college vertrouwen in hadden. Met veel lef en energie is met alle betrokkenen hard gewerkt, zijn vele hobbels genomen en zijn we ver gekomen. Het is jammer dat deze laatste hobbel voor de club te hoog was.”

Quote Wij zijn verheugd dat Feyenoord eindelijk tot het inzicht gekomen is dat dit onhaalbare kaart was Ruud van der Velden, Partij voor de Dieren

De gevolgen zijn volgens hem nog onduidelijk, ook voor de rest van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. ,,Daar gaan we ons nu verder over beraden.” Hij bevestigt dat de afgelopen weken nog uitvoerig is gesproken tussen college en clubleiding over hoe het plan nog in leven kon worden gehouden, maar zonder resultaat.

Raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren was al jaren tegen nieuwbouw. ,,Wij zijn verheugd dat Feyenoord eindelijk tot het inzicht gekomen is dat dit onhaalbare kaart was. Dat zeggen we al jaren. Ook dat we het nieuwe stadion niet moesten opnemen in het bestemmingsplan. Dat hebben ze toch doorgedrukt. Nu moeten ze op de blaren zitten: lange vertraging van woningbouw in het gebied en waarschijnlijk een schadepost van tientallen miljoenen. De gemeente heeft gegokt en verloren. Daarom wil ik in debat met wethouder Bas Kurvers. Hij is dit avontuur blind ingegaan. Zijn positie staat voor mij zwaar onder druk.”

In november vorig jaar vroeg Feyenoord om een time out, omdat bleek dat een nieuw stadion in het kader van Feyenoord City volstrekte onhaalbaar is. Alle opties (renovatie of nieuwbouw) staan weer open, meldde Van Bodegom toen. Het was tijd voor ‘bezinning en herijking’ en Drees & Sommer moest drie opties tegen het licht houden. Ook werd de mening van supporters gevraagd.

Geduld op de proef gesteld

Het geduld van de gemeente is het afgelopen jaar op de proef gesteld. De gemeente wil vooral doorgaan met de plannen voor Feyenoord City met 3700 woningen - met of zonder stadion. Deze wijk wordt van groot belang geacht voor de ontwikkeling van het achtergebleven stadsdeel Rotterdam-Zuid. Ook wordt van Feyenoord duidelijkheid verlangd vanwege een procedure bij de Raad van State.

Volledig scherm Impressie van stadion Feyenoord. © OMA

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.