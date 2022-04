Feyenoord zet streep door alle bouwplannen nieuw stadion

Dat heeft algemeen directeur Dennis te Kloese zojuist op een persconferentie bekendgemaakt. Al tien jaar is Feyenoord bezig met een nieuw stadion, en de laatste vijf jaar waren de plannen voor een groot stadion langs de rivier. Maar Te Kloese zegt dat de club zich gaat richten ‘op een verblijf in De Kuip’.

,,Op dit moment stoppen we met nieuwbouw. Veel energie en geld aan besteed. Jammer dat het nu niet kan. Maar we moeten verder.” Maar Te Kloese wilde geen definitief afscheid nemen van een nieuw stadion. ,,We kunnen nooit in de toekomst kijken, maar de markt laat het niet door. ‘’

Voorlopig blijft Feyenoord dus in De Kuip spelen, dat is de enige zekerheid die de club wel kon geven. Het monumentale stadion uit 1937 wordt daarom opgelapt.

In november vorig jaar vroeg Feyenoord om een time out, omdat bleek dat een nieuw stadion in het kader van Feyenoord City volstrekte onhaalbaar is. Alle opties (renovatie of nieuwbouw) staan weer open, meldde Van Bodegom toen. Het was tijd voor ‘bezinning en herijking’ en Drees & Sommer moest drie opties tegen het licht houden. Ook werd de mening van supporters gevraagd.