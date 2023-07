Feyenoord zo goed als rond met spits Ayase Ueda, die Danilo moet gaan vervangen

met video Calvin Stengs blij met terugkeer in Nederland, vriendin Beau dolt met vader Frank: ‘Is Saint nog welkom in de familie?’

Het ging vandaag over veel, tijdens de officiële presentatie van Calvin Stengs bij Feyenoord. Maar vooral over Arne Slot, zijn lievelingstrainer. En ook nog even over Frank de Boer en zijn Ajax-gezinde dochter Beau. ,,Ze gaat Feyenoord supporteren.”