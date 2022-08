Feyenoord zwaait Jens Toornstra uit met indrukwekkende ‘tifo’: ‘Geen vaarwel, maar tot ziens’

Toornstra kwam acht seizoenen uit voor de Rotterdammers. Met de club werd hij landskampioen, won hij twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. ,,Maar dit is ongelooflijk, ik had dit in mijn stoutste dromen niet durven denken. Het was wel moeilijk, maar ik wilde niet weer huilen”, zei Toornstra voor de camera van ESPN. ,,Zo’n mooi moment, daar moet je gewoon van genieten. Ik heb hier acht fantastische jaren gehad. Het was onvergetelijk en ga iedereen heel erg missen.”