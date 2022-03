Feyenoorder Orkun Kökcü voor de tweede maand op rij beste speler eredivisie

De controlerende middenvelder van Feyenoord is na Oussama Idrissi (januari en februari 2020) de tweede speler die de maandprijs twee keer op rij wint. Kökcü laat vooral in het nieuwe kalenderjaar zijn aanvallende kwaliteiten zien: in zes eredivisiewedstrijden in 2022 was hij direct betrokken bij zeven doelpunten (vijf goals en twee assists), evenveel als in zijn achttien competitieduels in de eerste seizoenshelft (één doelpunt en zes assists).