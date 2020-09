Feyenoorders blij met Bijlow: ‘Hij is een ervaren keeper van 22 jaar’

Door Mikos Gouka



Linksback Ridgeciano Haps knikt instemmend. Justin Bijlow is pas 22 jaar, maar wie de doelman in de eredivisie onder de lat ziet staan, lijkt te kijken naar een ervaren dertiger. ,,Hij straalt zoveel rust uit’’, zegt Haps. ,,Er staat écht iemand. Een ervaren keeper van 22 jaar.’’



Dat was Dick Advocaat ook al snel na zijn komst in november 2019 naar Feyenoord opgevallen. Toen Kenneth Vermeer in januari voorzichtig over een avontuur in Amerika begon, vond Advocaat dat eigenlijk meteen een prima idee. Bijlow was volgens de trainer minimaal gelijkwaardig aan Vermeer en bovendien een stuk jonger. ,,Zoals hij onder die lat staat, geweldig’’, zegt Advocaat. ,,Ik zeg het niet snel, eigenlijk ben ik als trainer altijd wel kritisch geweest op mijn keepers, maar Bijlow is ‘top-top’. Zo jong nog, maar toch zo volwassen. Ongekend.’’