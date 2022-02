Feyenoorders duidelijk na nederlaag bij AZ: ‘Dit was de laatste kans om nog voor de titel te gaan’

Jens Toornstra ziet Feyenoord niet meer kampioen worden. ,,Dit was de laatste kans om nog voor de titel te gaan”, zei hij na de nederlaag tegen AZ (2-1) voor de camera van ESPN. ,,Die hebben we niet gepakt.”

Koploper Ajax kan later op zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een voorsprong van negen punten op Feyenoord nemen. PSV heeft vier punten meer dan Feyenoord als de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam wordt gewonnen.

Lees ook Strafschoppen AZ zijn Feyenoord te machtig in boeiende kraker

Toornstra vond Feyenoord nog wel goed beginnen. ,,Maar na die twee benutte strafschoppen van Karlsson werd het onrustig”, zei hij. ,,Ik vond die eerste strafschop trouwens geen strafschop. En bij de tweede strafschop ging het ook maar om een licht duwtje. In de tweede helft deden we het beter, maar helaas blijft het dan bij 2-1.”

Trainer Arne Slot kon zich wel vinden in de conclusie van zijn aanvoerder: ,,Daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Plek één is voor ons uit zicht.”

Quote We hebben maar vier punten minder en een beter doelsaldo dan PSV, de strijd om de tweede plaats ligt dus helemaal open Arne Slot

Slot was ondanks de nederlaag over heel veel dingen tevreden. ,,Alleen niet over de laatste 25 minuten van de eerste helft”, zei hij bij ESPN. ,,Maar dat had alles te maken met die twee strafschoppen die we tegen krijgen.”

Volgens de coach werden beide penalty’s makkelijk toegekend. ,,Het heeft niet zo veel zin om daar nu veel over te zeggen. Het is gebeurd. Maar twee van die strafschoppen doen wel veel met een ploeg. In die periode hadden we ook op een grotere achterstand kunnen komen.”

,,Maar we begonnen heel goed”, zei Slot. ,,We waren fantastisch aan de bal, ook in de tweede helft. Dat belooft heel veel goeds voor de rest van het seizoen. We hebben maar vier punten minder en een beter doelsaldo dan PSV. De strijd om de tweede plaats ligt dus helemaal open.”

‘AZ was paar klassen beter dan Feyenoord’ Owen Wijndal vond de overwinning van AZ dik verdiend. ,,Wij waren een paar klassen beter”, oordeelde de aanvoerder van de winnende ploeg uit Alkmaar. Wijndal doelde vooral op de eerste helft die AZ met een voorsprong van 2-0 afsloot, met dank aan twee benutte strafschoppen van Jesper Karlsson. Dani de Wit zag in de eerste helft nog een treffer wegens buitenspel afgekeurd. Karlsson maakte vlak voor rust bijna zijn derde doelpunt. Volledig scherm Owen Wijndal (l) en Vangelis Pavlidis vieren de zege op Feyenoord. © ANP ,,Toen Dani scoorde dacht ik dat het wel eens een heel mooie uitslag kon worden”, zei Wijndal. ,,Helaas maakte Feyenoord snel in de tweede helft de 2-1 en daardoor kregen we het toch weer moeilijk.” AZ verkleinde de achterstand op Feyenoord, de nummer 3 van de Eredivisie, tot drie punten. ,,We zijn op jacht”, zei Wijndal. ,,Natuurlijk willen we Feyenoord voorbij. Maar eerst nu donderdag”, blikte hij vooruit naar de halve finale tegen Ajax in de KNVB-beker. “Als we die winnen, dan zijn we helemaal op de goede weg.”