Feyenoorders emotioneel na 'unieke’ landstitel: ‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’

Feyenoord heeft zich voor de zestiende keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland gekroond en dat wilde het weten ook. Na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) vierden spelers en staf feest in een tot de nok toe gevulde Kuip.

Aanvoerder Orkun Kökçü was door het dolle heen nadat Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie hem de kampioensschaal overhandigden. ,,Van mijn stem is niet veel meer over. Het was een titel waar je in eerste instantie niet eens van kon dromen, omdat veel jongens zijn weggegaan”, aldus de Turkse middenvelder bij ESPN. ,,We hadden een heel nieuw team en dan heb je tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Ik heb ook één op één met Arne Slot gezeten en toen zei ik ook: ‘Is het niet tijd om een keer kampioen te worden?’ We hebben alleen nooit uitgesproken dat we kampioen wilden worden. Dat heeft ons alleen maar sterker gemaakt.”

,,Ik heb mezelf in alles wel ontwikkeld", vervolgde Kökçü. ,,Dat moet ook als je jong bent. Ik ben 22, dan gaat het met vallen en opstaan. Ik ben nu op een punt dat ik zekerder ben en het team probeer te dragen. Dat gaat me redelijk tot goed af. Maar het is vooral een teamprestatie.”

Giménez: ‘Het team verdient dit’

Topscorer Santiago Giménez deed met een doelpunt tegen Go Ahead opnieuw een duit in het zakje en sprak van een ‘uniek’ moment, al werd hij in Mexico ook al eens kampioen. ,,Dit is best wel te vergelijken, want Cruz Azul en Feyenoord hebben de beste fans in hun land. Dit team verdient dit zó erg.” De aanvaller wil graag de eer delen met mede-spits Danilo, die hij in de loop van het seizoen naar de bank verdrong. ,,Wij zijn hetzelfde, er is niet één spits. Hoe ik dit team in één woord moet beschrijven? Passie. We vechten elke wedstrijd alsof het onze laatste is.”

Hartman emotioneel: ‘Kijk om je heen!’

Quilindschy Hartman was “de hele dag al emotioneel”. ,,Dit is echt zo gaaf, kijk om je heen...Niet normaal! Ik zat eerst altijd daarboven in Vak V met alle jongens van de jeugd. Nu sta ik hier gewoon zelf", zei de linksback.

Aan het begin van het seizoen leek Hartman voor Excelsior te gaan spelen. ,,Het lijntje is heel dun in de voetballerij. Dit is heel extreem. Ik heb altijd gevoeld dat ik het aankon en alles is dit jaar op zijn plek gevallen. Ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor de jongens in de jeugd die denken: ik krijg geen kans met al die aankopen. Als je er alles aan doet krijg je die kans en dan moet je hem pakken.”

Bijlow spreekt van ‘jongensdroom’

Justin Bijlow zei dat hij het behalen van de landstitel aan het begin van het seizoen nooit had zien aankomen. ,,Als je dan zo mag eindigen met zo’n groep. Dat is geweldig”, aldus de keeper. ,,Ik ben natuurlijk in 2017 al kampioen geworden, maar dat was zonder te spelen. Het is onbeschrijfelijk dat het ons nu weer lukt. Dat je hier nu zelf speelt is een jongensdroom die uitkomt. Of dit het kampioenschap van Varkenoord is? We doen het met zijn allen, maar als je zoveel jeugdspelers in het kampioensteam hebt zegt natuurlijk wel iets.”

Wieffer: ‘Ga vanavond wel even tekeer’

Te Kloese kan het niet geloven

Algemeen directeur Dennis te Kloese kon het ook bijna niet geloven. ,,Als je ziet waar we een jaar geleden stonden... Dit elftal gunt elkaar zoveel, samen met een fantastische technische staf. We hebben ook echt ingezet op allerlei zaken rondom het team en er zijn heel veel mensen die ervoor gezorgd hebben dat we tot zo’n prestatie zijn gekomen.”

