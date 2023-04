Feyenoorders hadden ‘geen idee’ dat Ajax punten liet liggen: ‘Daar zei de trainer niets over’

Feyenoord nam met een overwinning in de derby bij Sparta een groot voorschot op de landstitel. Gemakkelijk ging het lange tijd niet, maar uiteindelijk wist de koploper toch de punten weer veilig te stellen. ,,We moeten het nu van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en alles blijven geven, want als we verzaken krijgen we het moeilijk.”

Feyenoord vergrootte het gat bovenaan de eredivisie naar acht punten met de overwinning op Het Kasteel. Toch wisten niet alle spelers van de koploper dat. ,,Wat heeft Ajax gemaakt? Dat wist ik echt niet", zei aanvoerder Orkun Kökçü voor de camera van ESPN, waar hem verteld werd dat de Amsterdammers in Deventer niet verder waren gekomen dan 0-0. ,,De trainer had het daar helemaal niet over. Als ik terugga naar de rust, zei hij wel dat we iets moois konden doen. We hadden geen idee, maar het is heel lekker om nu acht punten voor te staan.”

Ook de Turkse middenvelder zag dat Feyenoord lange tijd de handen vol had aan stadgenoot Sparta. Zo zorgde Mica Pinto op fraaie wijze voor de gelijkmaker en kreeg de thuisploeg op slag van rust een strafschop, die werd gekeerd door doelman Timon Wellenreuther. ,,We komen op voorsprong, maar hoe die tegengoal vervolgens valt dat mag niet", aldus Kökçü. ,,Hij dribbelt zo de hele helft over en scoort dan. Die penalty was wel een wake-up call. We moeten het nu van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en alles blijven geven, want als we verzaken krijgen we het moeilijk.”

Volledig scherm Orkun Kökçü in actie tegen Sparta. © ANP

Feyenoord is laat in het seizoen nog in de race voor drie prijzen. Komende woensdag ontvangt het in de Kuip Ajax voor de beker. ,,Op alle fronten willen we gaan voor het hoogst haalbare. We zijn klaar voor woensdag", besluit Kökçü vastbesloten.

Wellenreuther: ‘Soms heb je wat geluk nodig’

Scoren deed hij niet, maar met een gestopte penalty en meerdere belangrijke reddingen was doelman Wellenreuther één van de beste spelers op het veld. Hij stopte zijn allereerste strafschop voor Feyenoord in de eredivisie, evenveel als eerste doelman Justin Bijlow bij veertien pogingen. Of hij een penaltykiller is? ,,Dat kan iedereen zelf beslissen. Ik probeer de ballen te stoppen en vandaag lukte dat", aldus Wellenreuther, die zei dat het niet de moeilijkste strafschop uit zijn carrière was om te keren. ,,Ik had al in mijn hoofd dat hij daar ging schieten. Soms heb je wat geluk nodig in het leven.”

Poll Heeft Feyenoord de titelstrijd beslist? Ja, het is gedaan

Nee, Ajax en PSV maken nog kans Heeft Feyenoord de titelstrijd beslist? Ja, het is gedaan (91%)

Nee, Ajax en PSV maken nog kans (9%)

,,Het belangrijkste zijn de drie punten", wist ook de 27-jarige Duitser, die als vervanger van Bijlow zijn draai inmiddels heeft gevonden. ,,Het heeft wat weken geduurd voordat ik de ballen begon te pakken. Als je twee schoten tegen krijgt en één zit erin is dat teleurstellend, maar gelukkig bleven we winnen. Ik bleef kalm, heb hard gewerkt en dat wordt nu beloond. Het is heel mooi dat ik belangrijk kan zijn voor het team en kijk uit naar de komende weken.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.