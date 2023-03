‘Feyenoordfans definitief niet welkom in Rome: ministerie verbiedt kaartverkoop voor uitsupporters’

Feyenoordsupporters zijn definitief niet welkom in Rome tijdens de wedstrijd AS Roma-Feyenoord op 20 april. Diverse Italiaanse media melden dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten de kaartverkoop aan uitsupporters te verbieden.

Onder meer La Gazzetta Dello Sport meldt dat de fans niet welkom zijn, maar dat de officiële communicatie binnenkort volgt. Daarmee volgt het ministerie het standpunt van de Romeinse burgemeester Roberto Gualtieri. Die zei een dag na de loting dat hij liever geen Feyenoorders in zijn stad ontvangt. Dit vanwege ongeregeldheden acht jaar geleden bij een eerdere wedstrijd tussen de clubs. Het besluit is genomen uit angst voor nieuw wangedrag van de Feyenoordsupporters. Ook ontvangt Rome in de dagen na de wedstrijd inspecteurs van de World Expo 2030, een groot evenement waar de stad zich kandidaat voor heeft gesteld.

Volgens de regels is AS Roma verplicht om 5 procent van de kaarten in het dik 70.000 plaatsen tellende Olympisch Stadion af te staan aan Feyenoord. De club uit Rotterdam heeft voor deze wedstrijd geen openstaande straffen van de UEFA staan en zou dus uitkaarten aan eigen supporters mogen verkopen.

Thuisvakken uitverkocht

Afgelopen week meldde de Italiaanse krant La Repubblica op eigen gezag dat Feyenoordsupporters gewoon welkom zouden zijn in Rome, maar dat nieuws werd desgevraagd niet bevestigd door woordvoerders van de burgemeester van Rome, het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Romeinse politie.

AS Roma-Feyenoord wordt hoe dan ook gespeeld in een volgepakt stadion. Alle kaarten voor het thuispubliek waren vorige week in rap tempo uitverkocht.

