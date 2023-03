FIFA toont volledige scène van clash Wout Weghorst-Lionel Messi: ‘Ik wil hem alleen een hand geven’

Voetbalpod­cast | ‘Deze nederlaag deed me heel erg denken aan die 4-0 in 2017 onder Dick Advocaat’

Het Nederlands elftal is afgedroogd in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor met 4-0 en zat geen moment in de wedstrijd. Pijnlijk, maar voor de EK-kwalificatie is er nog niets verloren. Over het duel in Parijs praat Etienne Verhoeff na met Sjoerd Mossou vanuit het stadion in een extra AD Voetbalpodcast.