FIFPro laakt Ajax en noemt meespelen WK-gangers 'zeer riskant'

De internationale spelersvakbond FIFPro heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de gezondheid van spelers die hebben deelgenomen aan het WK voetbal in Rusland. Volgens de belangenorganisatie hebben ten minste vijftien internationals alweer meegedaan aan internationale competities van hun club, zonder dat ze minstens vier weken rust hebben genomen.

De FIFPro wijst daarbij onder meer naar de Ajacieden Lasse Schöne (Denemarken) en Dusan Tadic (Servië), die met hun club in de kwalificatie van de Champions League tegen Sturm Graz speelden. Ook Hakim Ziyech (Marokko) en Nicolas Tagliafico (Argentinië) speelden tegen de Oostenrijkers.

Volgens de FIFPro schaadt dit de belangen van de spelers. ,,Het is in medisch opzicht herhaaldelijk aangetoond dat te weinig rust in de overvolle speelkalender zeer riskant is.''

De groepsfase van het WK eindigde op 28 juni, de finale werd op 15 juli gespeeld. Formeel behoorde het evenement tot het vorige seizoen. De kwalificatie van de Champions League begon echter al op 10 juli, waardoor er een overlapping was tussen het oude en het nieuwe seizoen.

,,We begrijpen de belangen van de clubs'', zegt de FIFPro. ,,Het is echter veel beter dat ze hun belangen op de langere termijn laten prevaleren. Nu worden spelers vaak onder druk gezet om hun vakantie in het belang van de club wat in te korten. Vaak geven ze daaraan toe.''