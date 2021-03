Fikse tegenvallers Jong Oranje: Lang huilend van veld, Koopmeiners geschorst

Jong OranjeNoa Lang is zaterdag in de tweede groepswedstrijd van Jong Oranje op het Europees kampioenschap uitgevallen. De aanvaller van Club Brugge raakte tegen Jong Duitsland na een kwartier spelen geblesseerd aan zijn knie na een botsing met aanvoerder Teun Koopmeiners.

Lang probeerde na een blessurebehandeling nog wel even verder te spelen, maar dat ging niet meer. Hij verliet het veld huilend. Op weg naar de kleedkamer sloeg hij uit pure frustratie ook nog tegen een zijkant van een muurtje. Ferdi Kadioglu, die speelt voor de Turkse topclub Fenerbahçe, nam de positie van Lang over.



Het uitvallen van Lang is een tegenvaller voor bondscoach Erwin van de Looi. De oud-Ajacied werd woensdag in het openingsduel met Jong Roemenië in Boedapest (1-1) uitgeroepen tot beste speler.



Even later ontving Koopmeiners een gele kaart. Dat was de tweede kaart dit toernooi voor de AZ-middenvelder, waardoor Jong Oranje het in de laatste groepswedstrijd dinsdag tegen Jong Hongarije zonder de geschorste aanvoerder moet doen. Een tweede tegenvaller voor de ploeg van Van de Looi.

De wedstrijd is om 21.00 uur begonnen en is in ons liveblog te volgen.