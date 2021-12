Filmpje lekt uit: Ajax slaat slag met contractverlenging voetbalbaas Overmars

De 48-jarige Overmars beschikte over een contract dat tot 2024 doorliep. Met zijn krabbel maakt de populaire bestuurder een einde aan veel speculaties. Zo werd Overmars de voorbije periode in verband gebracht met tal van Europese topclubs en het Engelse Newcastle United, dat in nieuwe, steenrijke handen is gekomen.

Het was duidelijk niet de bedoeling dat het filmpje op dit moment al naar buiten zou komen. Algemeen directeur Edwin van der Sar bevestigde voor de camera’s van RTL7 dat de contractverlenging inderdaad in kannen en kruiken is. Overmars is sinds 2012 in dienst bij Ajax en in die periode was de Amsterdamse club zeer succesvol op sportief en financieel gebied.