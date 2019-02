Financieel geen weg meer terug voor Ajax

Salarisplafond? Bij Ajax bestaat dat woord niet meer nadat afgelopen zomer alle financiële remmen losgingen. Er is al zo veel over gezegd en geschreven: Daley Blind en Dusan Tadic komen niet voor de balkenendenorm in Nederland voetballen. Het betekent ook in bredere zin dat het salarishuis op de schop ging, want van scheve gezichten in de selectie heb je als club nogal wat last.