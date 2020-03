Financiële pijn te overzien: Clubs staan niet op omvallen, maar toekomst is onzeker

Door Mikos Gouka



Alle clubs in Nederland zeggen hetzelfde. Er komt geen geld meer binnen. Een rondgang langs de clubs levert veelal dezelfde antwoorden op. De huidige situatie? Die doet pijn, maar is financieel gezien nu nog te overzien. De inkomsten van dit seizoen zijn immers al vrijwel allemaal binnen. Maar als er naar een langer periode wordt gekeken? ,,Dat is nog niet te overzien’’, zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Twente.